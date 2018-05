Lõputu kohtuvaidlus: tuhanded sead hukati, aga omanik ei saanud hüvitiseks sentigi

“VTA tegi taas keelduva otsuse ja nüüd oleme uuesti uue vaidlusega kohtus,” selgitab Maalehele hetkeseisu Sponsumi OÜ endine omanik, advokaat Armand Reinmaa. Uus kaebus on uuel ringil halduskohtus, aga nõue on sama: VTA keelduva otsuse tühistamine. Ehk teisisõnu soovib 4300 siga kaotanud firma, et tal oleks õigus hüvitisele.

Advokaat Reinmaa lisab, et tema teada on see ainus juhus, kus sigade Aafrika katku tõttu kahju kannatanud tootjale jäetakse see välja maksmata.