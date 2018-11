LUGEMISELAMUS | Lausa üllatav kui nutikad on tegelikult loomad

Frans de Waal on Hollandi–Ameerika etoloog ning primatoloog. Tema esimene populaarteaduslik raamat “Šimpanside poliitika” võrdles võimuvõitlust pidavate šimpanside kavaldamist inimpoliitikute sarnase käitumisega.

Sellest ajast peale on ta tõmmanud paralleele primaatide ja inimeste käitumise vahel. Paljud Frans de Waali teadusartiklid on spetsialiseerunud loomade käitumisele ja tunnetusele.

”Kas oleme küllalt nutikad mõistmaks, kui nutikad on loomad?” Hinne: 4 Frans de Waal. 382 lk. Sari “Looduse lood”. Inglise keelest tõlkinud Olav Renno ja Tiina Randus. Tänapäev.

Miks nad just nii käituvad?

Inimene on ikka pidanud ennast looduse krooniks. Meepotiga meelitades on õpetatud karud tantsima ja porgandi abil jänesed kübaratrikke tegema. Oli periood, kus me ei oodanud ka looduselt armuande, nüüd kipub see aeg tagasi tulema. Ülipõhjalik loodusteadlane Frans de Waal avab lugejaile loomariigi tegeliku maailma üksikasju.

Näiteks mõned huvitavad faktid, mille puhul tahaks küsida: miks see just nii on?

Emane šimpans korjas oma soojast magamisruumist kokku kogu põhu ning viis selle loomaaia saarele, kus kavatses koos pojaga veeta algava päeva. Seda, et väljas on jahe, ta oma ruumis olles tajuda ei võinud. Tekib küsimus: kust emane šimpans võttis, et õues võib pojukesel külm hakata?

Või teine näide. Elevandi maja kõrge lae külge on kinnitatud maitsev roheline oks, kuid loom selleni ei ulatu. Appi saaks võtta mõne pika pulga ja tugeva kandilise kasti. Elevant jätab pulgad puutumata, aga kasti lükkab jalaga täpselt oksa alla. Astub seejärel kastile ja saab oma maiuspala londiga sirutades kätte. Miks elevant ei kasutanud kepikesi?