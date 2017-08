Lüpsikarussell keeldub haigeid lehmi lüpsmast

Väätsa Agro ASi juhatuse esimees Margus Muld tutvustas Tallinnas peetud piimapäeval, kuidas suurfarmides lehmi lüpstakse ja toorpiima kõrge kvaliteet tagatakse.

„Meie toorpiima kvaliteet on maailmatasandil, seda väärtustatakse lõpptootena kogu maailmas,“ tõi Balti Jaama Turul peetud piimapäeval esile Eesti Toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp. Toiduliit korraldab piimakampaaniat juba kolmandat aastat, tänavune kampaania keskendub piima ja piimatoodete kõrgele kvaliteedile. Kuidas kõrge kvaliteediga toorpiim jõuab tööstusesse, selgitas Trigon Dairy Farming Estonia (TDFE) farmide näidete najal Väätsa Agro juhatuse esimees Margus Muld.

Karussellil 6000 lehma päevas

Trigon Dairy Farming on 2008. aastal asutatud ettevõte, kus kolmes piimafarmis on kokku 7000 looma, millest 3600 on lüpsilehma. Maad kasutatakse 8000 hektarit, milles 4000 hektarit on firma omanduses. Kolme piimafarmi tegevust juhib Margus Muld, kes tutvustas Väätsa Agro igapäevatööd.

„Esimesena ostsime Kaiu, Kärla farmid, meie viimane ost oli Väätsa farm 2012. aastal, kus ehitasime uue laudakompleksi 2013.-2014.aastal,“ selgitas Margus Muld. Laudas on praegu 2000 lüpsilehma, kes saadetakse lüpsile eri gruppidena, kogu lüpsiprotsess ühele grupile võtab aega umbes 40-45 minutit.

„Praegu lüpstakse Väätsa Agros 2000 lehma kolm korda päevas moodsal karussell-lüpsiplatsil, nii et iga päev käib karusselil 6000 lehma,“ tõi esile Muld. Uus-Meremaal toodetud DeLavali unikaalse lüpsikarusselli üheks eeliseks on see, et loomad tuuakse lüpsja juurde, ta ei raiska aega ühe lehma juurest teise juurde kõndimiseks, et kinnitada nisadele lüpsiriistad. Päevas lüpsab neid 6000 lehma vaid 6 lüpsjat kolmes vahetuses. Väätsa Agros tagatakse piima kvaliteet ka nisade eelneva hoolika puhastamisega, kus identifitseeritakse ja märgistatakse mastiidi kahtlusega loomad. Selliste loomade udarale tehakse punase märgistamisaerosooliga vastav märgis ja need eraldatakse tervetest loomadest, et vältida nakkuslike haigustekitajate edasikandumist tervetele loomadele ja ravimite sattumist müügipiima. Sellised loomad lüpstakse eraldi teistest.

Margus Muld selgitas, et müügipiima saastumine ravimitega on tõkestatud farmitarkvara ja lüpsiseadme poolt. Nimelt käivitub sellisel loomal tarkvaras raviskeemi sisestamisel lüpsikeeld, kui tema ravis on kasutatud piimakeeluaega sisaldavat ravimit.

Lüpsikeeld tähendab, et lüpsiriist ei reageeri vajutusele. Arvutiekraanilt on näha ka looma lüpsikeeld ja keeluaja kestus.

Üldpiima hügieeninäitajaid hinnatakse ühel korral nädalas Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli poolt.

Üle 11 tonni aastas lehma kohta

Trigon Dairy farmides on lehmade keskmine piimatoodang aastas 11,5 tonni lehma kohta, parima piimatoodangu annab Kaiu farm 12,2 tonniga aastas lehma kohta.

Küsimusele, kuidas on tagatud farmides kõrge piimatoodang, kvaliteet ,samuti loomade hea tervis, vastas Margus Muld järgmiselt:

„Lüpsilehmi tuleb hästi sööta, hoida ja poputada.“ Ta tõi esile, et võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga, kus lehmad andsid aastas keskmiselt 4000 kg piima, on nüüdseks piimatoodang kasvanud pea kolmekordseks. Suurema väljalüpsi on taganud eelkõige loomade heaoluga suurem arvestamine – nii loomade söötmis- kui pidamistingimused on tunduvalt paranenud.