Lüpsilambad – mis imeloomad need on?

“Paljudele tuleb üllatusena, et lammast saab lüpsta, ja kui pakkuda lambapiimast jäätist, siis mõeldakse, et millest see on küll tehtud,” on Männiku talu perenaine Kaisa Tähe ja peremees Priit Tähe laatadel oma talu toodangut müües kogenud.

Eestis ongi lambapiimast valmistatud tooted eripärased, nagu Kaisa ja Priidu peetavad idafriisi tõugu piimalambadki, kes saabusid Männiku tallu Saksamaalt.