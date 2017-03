Maaelu säilimise jaoks on vaja toredaid sädeinimesi

Kuusemäe talu kitsed avatud talude päeval külastajaid uudistamas. Foto: Liisi Kanna

"Meie ühine tahe on, et elu maal säiliks," kinnitas avatud talude infopäeval esinenud maaeluminister Tarmo Tamm. Ta lisas, et avatud talude päeval osalejad on 100 protsenti ehedad Eesti talud, kes just selle eest seisavadki.