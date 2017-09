Maaelukomisjon esimees: üksikud vastutustundetud põllumehed on mesindusele korvamatut kahju tekitanud

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel istungil jätkatakse mesilaste arvu massilise vähenemisega seotud probleemide käsitlemist, et leida tulemuslik lahendus. aaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on mure jätkuvalt tõsine.

„Peame tõdema, et mõne vastutustundetu põllumehe käitumise tagajärjel, kes kasutasid mõtlematult mürgiseid taimekaitsevahendeid oma saagi huvides, tegid sellega korvamatult kahju mitte ainult mesindusele vaid ka looduslikule tasakaalule ja ausatele põllumeestele,“ ütles Kokk. Ta märkis, et Eesti mesinike ühispöördumine on põhjendatud ja sellele tuleb reageerida otsustavalt.

Kokk selgitas, et suve jooksul on ta mitmel korral kohtunud põllumeestega, teadlastega ja põllutehnika müüjatega, et ühiselt leida esile kerkinud probleemidele lahendusi.

Koka arvates on üheks võimalikuks lahenduseks töötava teavitussüsteemi loomine, mis näitab ära taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise põldudel.

Mesilasperede kaitsmiseks on vaja läbi viia nende asukoha täpne kaardistamine. See on eelduseks koordineeritud koostööle põllumeeste ja mesinike vahel, et teada, kus asub mesila, et seda arvestada taimekaitsevahendite kasutamisel.

Maaelukomisjonis toimuval arutelul on kõne all mesindusega seotud erinevad aspektid, nagu taimekaitse, tootmise tasuvus, meeturg ja mee kvaliteet ning nendega seotud probleemid. Aga ka mesinikele toetuste eraldamise küsimus.

Komisjoni istungil osalevad maaeluministeeriumi, põllumajandus-kaubanduskoja, põllumeeste, teadlaste, põllutehnika müüjate ning mitme asjaomase asutuse ja organisatsiooni ning mesinike esindajad.