Maaelukomisjon: ühine põllumajanduspoliitika peab tagama võrdsed konkurentsitingimused

Riigikogu maaelukomisjoni ning Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni delegatsiooni tänasel kohtumisel Toompeal oli kõne all ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik.

„ÜPP peab toetuste võrdsustamise kaudu looma võrdsed konkurentsitingimused. Toetused peavad olema suunatud eelkõige teaduse ja innovatsiooni ning keskkonnaeesmärkide täitmisele. Samuti on oluline lihtsustada ja vähendada bürokraatiat,“ leidis maaelukomisjoni esimees Helir-Valdor Seeder.

EP delegatsiooni juht Czesław Adam Siekierski selgitas, et praegu käivad ka järgmise eelarveperioodi esmased arutelud. Selle aasta I poolel on avalikud konsultatsioonid, mis jätkuvad aasta II poolel, kui komisjon on ÜPP teatisega välja tulnud. Seejärel esitatakse 2018. aasta alguses juba ka õiguslikud ettepanekud. Siekierski sõnul on seatud eesmärgiks parandada turul ja turunduses põllumeeste olukorda.

Praeguse teabe kohaselt tuleb ÜPP teatis välja 2017 septembris-oktoobris. Ennustatavalt on fookuses ÜPP I samba otsetoetuste, turukorralduse, ÜPP II samba finantsinstrumendid ja kliimapoliitika eesmärkide täitmised.

Seeder märkis, et Eesti eesistumise ajal on informaalse ELi ministrite kohtumise teemaks käesoleva aasta septembrikuu alguses kavandatud arutelu ÜPP tuleviku üle.

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni kuueliikmeline delegatsioon kohtub Eesti visiidi käigus maaeluminister Tarmo Tammega, samuti külastatakse Tartus Maamessi ja osaletakse Agrofoorumil Mare Balticum.