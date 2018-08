Maaeluministeerium: eriolukorda põllumajanduses pole ka naaberriikides välja kuulutatud

Rein Raudvere Ajakirjanik (Tartu toimetus) RUS

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban (vasakul) ja maaeluminister Tarmo Tamm. Foto: Argo Ingver

Meedias ja ka põllumeeste seas ringleb kuuldus, et seoses põua ja kuumusega on meie naaberriikides välja kuulutatud eriolukord põllumajanduses. Maaeluministeeriumi sõnul on tegu eksliku kuuldusega.