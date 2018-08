Maaeluministeerium: me pole valeväiteid levitanud

Põllumehed on pahased, et avalikkusele levitati uudist, nagu oleks riik andnud põllumeestele põuakahjudeks 20 miljonit, kuid tegelikult pakutakse hoopis protsendiga laenu.

Kertu Kärk kinnitab, et maaeluministeeriumi pressiteadetes pole kordagi valeväiteid levitatud ning pealkirjad pole olnud eksitavad.

Pressiteadetes on tema sõnul järjepidevalt kirjas, et raha eraldati Maaelu Edendamise Sihtasutusele, kes saab kasutada seda käibekapitali laenude väljastamiseks.

Kertu Kärk tõi esile, et ministeerium lükkab ümber järgmised väited:

- Artiklis väidetakse, et räägitakse palju riskijuhtimisest, samas jäetakse riskide hajutamine ainult põllumehe kanda.

- Sel aastal kasvavad otsetoetused 10 miljoni euro võrra — see aitab osaliselt rasket olukorda leevendada. Otsetoetusi makstakse põllumeestele käesoleval aastal 133 miljoni euro ulatuses.Otsetoetustega on põllumehele kindlustatud sissetulekuosa, millega ta võib arvestada olenemata ilmastikust ja turuolukorrast, ja see võimaldab vähendada sissetuleku kõikumisriske. Samuti jätkab Vabariigi Valitsus täismahus üleminekutoetuste maksmist, mida sel aastal põllumehele makstakse 18 miljoni euro ulatuses.

Lisaks saab riske maandada pikaajaliste meetmete abil:

- Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus — investeeringud maaparandusse, nt oma kuivendussüsteemi seadedrenaažiks rekonstrueerimisel, kus kuivendussüsteem täidab nii kuivendamise kui ka niisutamise ülesannet. Maksimaalne toetusmäär kuni 90% abikõlblikest kuludest ja toetuse maksimaalne suurus 520 000 eurot.