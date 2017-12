Maaeluministeerium: põllumajandustootmine on madalseisust üle saanud

Pea püsti, nisu! Foto: Anni Õnneleid

Maaeluministeeriumis koostatud põllumajandussektori 2017. III kvartali ülevaatest selgub, et tänavu on sigade ja lindude arv kasvanud ning veiste arv püsib stabiilsena. Samuti on piima kogutoodang alates juunist võrreldes mullusega igakuiselt suurenenud.