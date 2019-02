Maaeluministeeriumi teenetemärgi pälvis 36 inimest

Agu Kötsi. MTÜ Harju Taluliit juhatuse liige, kes on kuulunud 30 aastat selle erinevatesse juhtorganitesse.

Antu Rohtla. Eesti põllumajandusteadlane ja mesinik.

Arvi Raie. Peaspetsialist Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa keskuses. Ta on loomaarst, kelle tööks ja südameasjaks on ka Eesti mesindussektori arendamine.

Einar Pärnpuu. Maaelu edendaja Läänemaal, kes on ühistegevuse üheks eestvedajaks viies maaparandusühistus, Läänemaa metsaühistus, Kullamaa Jahi- ja Kalameeste Seltsis ning kohalikus külaliikumises. Ta juhib Kullamaal juba 21 aastat tegutsenud Reinu-Einari OÜ-d.

Eva Pihelgas. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti eelarve- ja analüüsiosakonna juhataja asetäitja. Ta on väga pühendunud ja tulemustele orienteeritud töötaja.

Eve Ader. Aastatel 2006–2016 maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist. Ta on teinud hindamatu töö mahepõllumajanduse riikliku kontrollsüsteemi rajamisel ja arendamisel.

Heidi Kollo. Pühendunud ja täpne Põllumajandusuuringute Keskuse kvaliteedijuht. Ta on olnud ka Põllumajandusuuringute Keskuse akrediteerimise peaspetsialist, seemnekontrolli labori juhataja kohusetäitja ning tehnoloog.

Hille Korsen. Põllumajandusuuringute Keskuse seemnekontrolli laboratooriumi peaspetsialist alates 1991. aastast.

Hindrek Older. Professor ja põllumajandusdoktor, kes on Older Seeds OÜ juhatuse liige. Tema põhitöö on olnud rohumaateaduse arendamine optimaalse söödabaasi tagamiseks. Teadlasena on ta pidanud oluliseks rohumaakatsete tegemist.

Janika Salev. Ta on töötanud maaeluministeeriumis 26 aastat ja on praegu välissuhete osakonna nõunik.

Käde Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuht ja tõuraamatupidaja, kes on 1995. aastast edukalt juhtinud Eesti maatõugu veise aretus- ja säilitustööd.

Laine Jaansalu. Tugiteenuste peaspetsialist veterinaar- ja toiduameti Harjumaa keskuses, kus ta on tänavuseks töötanud 25 aastat.

Lea Narits. Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur, kes töötanud üle 25 aasta sordiaretaja ja teadustöötajana. Tema töö põhisisuks on kaunviljade ja õlikultuuride sordiaretus ning agrotehnikateemalised teadusuuringud.

Liidia Häkkinen. Veterinaar- ja toidulaboratooriumis bakterioloog, peaspetsialist ja 2009. aastast bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja.

Maie Kukk. Rajas Poaka külla Kirna talli ning on treener ja hobusekasvataja.

Maie Kukk. Ta on töökas ja kohusetundlik sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid finantsjuht, kes asus Eesti Põllumajandusmuuseumisse tööle 2006. aastal.

Marika Parv. Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht, Maaelu Edendamise Sihtasutuse konsulent ja talupidaja. Ta on aktiivne kogukonna arendaja ning hoiab kohalikke traditsioone.

Meelis Viht. Ta on maaeluministeeriumis töötanud 14 aastat ja on praegu ametilt infotehnoloogia osakonna infrastruktuuri büroo peaspetsialist.

Merike Toome. Põllumajandusuuringute Keskuse jääkide ja saasteainete labori peaspetsialist, kellel on oluline roll labori loomisel ja kujunemisel.

Merit Mikk. Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse tegevjuht ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige. Ta on edendanud mahepõllumajanduse valdkonda üle 20 aasta.

Mirja-Mai Urve. Järvamaa kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, kes on põllumajanduse valdkonnas loomakasvatusega seotud aineid õpetanud alates 1980. aastast.

Olle Horm. Atria Eesti AS tegevdirektor ja juhatuse liige, kelle elutöö on olnud Eesti maaelu edendamine. Samuti on ta Eesti lihatööstuse pikaajaline eestvedaja.

Peeter Leppik. OÜ Välja Talu peremees, kes kuulub ka MTÜ Eesti Kartul juhatusse ja võtab aktiivselt osa projektide teostamisest.

Priit Koppel. Eesti Loomaarstide Ühingu president, Eesti Väikeloomaarstide Seltsi juhatuse liige ning Veterinaar- ja toiduameti hea koostööpartner veterinaaria valdkonna arendajana.

Sigmar Suu. Ta on töötanud 6 aastat maaeluministeeriumis ja on praegu taimetervise osakonna juhataja.

Tarmo Terav. AS-i Vireen juhataja, kelle juhtimisel on tagatud tehase igapäevane majanduslik efektiivsus ja kvaliteetne teenus.

Theo Aasa. Põllumajandusameti Järva-Rapla keskuse peaspetsialist maaparanduse valdkonnas. Ta on pikaajalise kogemusega ja juhendab aktiivselt ka nooremaid kolleege.

Urve Steinfeld. Ta töötas kokku 33 aastat maaeluministeeriumi haldusosakonna asjaajamis- ja teenindusbüroo vanemspetsialistina.

Valdur Noormägi. Ta on olnud Eesti Kalaliidu juhataja alates 1998. aastast. Ta on kaasa aidanud Eesti kalanduse arendamisele ja kalanduspoliitika kujundamisele.