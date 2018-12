Maaeluminister soovib Eesti GMO vabaks kuulutada

„Selleks, et luua soodsad tingimused Eesti põllumajanduse ja suurte ning väikeste toidutootjate jaoks, on kindlasti vaja riigipoolset stabiilset ja kaasavat poliitikat,“ rõhutas maaeluminister Tarmo Tamm, lisades, et töö peab jätkuma ka uute eksporditurgude leidmisel ning Eesti toodete turustamisel.

Ta lisas, et oluline temaatika on kindlasti võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Euroopa Liidu tasandil.

„Meie kindel seisukoht on, et Eesti põllumajandus- ja toidutootjatele tuleb tagada võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu ühisturul. Seisame ELi tasandil ühise põllumajanduspoliitika raames otsetoetuste võrdsustamise eest ja maksame põllumeestele üleminekutoetusi Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras,“ kinnitas Tamm, lisades, et Jüri Ratase juhitud valitsus on üleminekutoetusi ka maksimaalses mahus maksnud.

Samuti nähakse ette mesilasperede toetuste maksmist, et arendada kodumaise mesindussektori arengut ja luua meie mesinikele võrdsemad konkurentsitingimused naaberriikidega.

Mõeldes Eesti kasvavale maheturule ja meie mahekuvandile, tuleb Keskerakonna arvates Eesti GMO vabaks riigiks kuulutada.

„Alates Euroopa Liiduga liitumisest pole Eestis kasvatatud ainsatki GMO põllukultuuri ja ka Euroopa Liidu tasandil valitseb negatiivne suhtumine GMO põllukultuuridesse. Eesti GMO-vabaks kuulutamine annaks olulist kaalu meie mahemaa kuvandile välisturgudel,“ leidis Tamm.