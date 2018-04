Maaeluminister Tamm: digitaliseerimine võimaldab vähemaga rohkem toota ning loodust hoida

Maaeluminister Tarmo Tamm foorumil. Foto: Andres Lumi

Just digilahendused on need, mis aitavad meil toota vähemaga rohkem, samal ajal loodust parimal võimalikul viisil hoides, ütles maaeluminister Tarmo Tamm täna Tartus toimuval rahvusvahelisel põllumajanduskonverentsil AgroForum Mare Balticum 2018.