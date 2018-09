Maaeluminister Tamm: otsime võimalusi, kuidas põua tõttu kannatanud loomakasvatussektorit aidata

„Oleme aktiivselt tegelenud sellega, kuidas leevendada põua põhjustatud kahjusid ja aidata raskustesse sattunud põllumehi. Meil on toimunud mitmeid arutelusid põllumajandussektori esindajatega ning saadud informatsioon on aidanud meil olukorda põhjalikumalt analüüsida,“ ütles minister Tamm.

Tarmo Tamme sõnul otsitakse võimalusi söödapuuduse leevendamiseks, mis ikaldunud või rajamata rohusöödapõldude tõttu on tekkinud või järgmisel aastal tekib. „Ühe võimalusena kaalume maaelu arengukava põllumajanduspotentsiaali taastamise meetmes rohumaade uuestikülvi toetamist. Hinnanguliselt hävis sel aastal ca 17 500 hektarit rajatud rohumaid, mis tuleb uuesti rajada. Selleks kulub umbes 6,5 miljonit eurot,“ sõnas maaeluminister Tamm.

„Seoses rohumaa külvide hävimisega on sööda varumiseks oluline, et järgmisel aastal saaks lühiajalisi rohumaid sööda tootmiseks kasutada, ilma et need alad püsirohumaaks muutuksid. Sellise võimaluse saamiseks oleme pöördumas Euroopa Komisjoni poole,“ ütles maaeluminister Tamm.