Maaeluminister Tamm: Seakatku tõrje nõuab rahvusvahelist koostööd

Riias toimuval kõrgetasemelisel sigade Aafrika katku teemalisel kohtumiselütles maaeluminister Tarmo Tamm, et koostööd tehes ja kogemusi jagades saab seakatku tõhusamalt tõrjuda.

Minister sõnas kohtumisel, et seakatk on regioonis jätkuvalt suur probleem ja rahvusvahelist koostööd tehes jõuame paremate strateegiliste otsusteni. „Hindan kõrgetasemeliste kohtumiste formaati, sest saame jagada Eesti kogemusi ja kasutada kõigi riikide teadusandmeid, et olla taudi levikust ees ja rakendada asjakohaseid meetmeid õigeaegselt.“

Tamm rõhutas farmides ja kodumajapidamistes bioohutusmeetmete rakendamise ja tauditeadlikkuse tõstmise olulisust. „Vaja on jätkata seakasvatajatele, jahimeestele ja üldsusele suunatud hoiatuskampaaniad ning bioohutuse regulaarseid kontrolle farmides ja jahipiirkondades,“ ütles Tamm.

„Kui 2017. aasta suvel uusi taudijuhtumeid Eesti farmides ei lisandu, siis plaanime juuli lõpus esitada Euroopa Komisjonile taotluse seakatku kolmanda tsooni piirangute mahavõtmiseks,“ lisas Tamm.

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb 2. juunil Lätis Riias toimuval kõrgetasemelisel sigade Aafrika katku teemalisel kohtumisel Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitisega. Kohtumisel osalevad põllumajandusministrite ja peaveterinaaride delegatsioonid Eestist, Leedust, Soomest, Poolast, Saksamaalt, Ungarist, Rumeeniast, Slovakkiast, Venemaalt, Valgevenest, Moldovast, Ukrainast ja Gruusiast.

2015. aasta lõpul Euroopa Komisjoni seatud tsoneerimise põhimõtted võimaldavad lugeda III tsooni kuuluva ala II tsooniks peale 12 kuu möödumist viimasest kodusigade haiguspuhangust ning II tsooni muuta I tsooniks 12 kuud peale viimast seakatku diagnoosi metssigade hulgas.