Maaeluminister taotleb Euroopa Komisjonilt põua tõttu kannatanud põllumeestele erakorralist toetust

„Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja (EPKK) korraldatud küsitluse tulemuste põhjal kujuneb 88 protsendil vastajatest tänavune teraviljasaak rohkem kui 30 protsenti eelmisest aastast väiksemaks. Kolmandikul küsitlusele vastanud piimakarja- ja lihaveisekasvatajatest on varutud alla poole vajalikust rohusöödast ja 28 protsenti tootjatest prognoosib, et suur osa puuduolevast rohusöödast tuleb juurde osta. Keerulises olukorras on ka köögivilja- ja kartulikasvatajad,“ kirjutas Tarmo Tamm oma pöördumises Euroopa Komisjonile.

Põud on mõjutanud negatiivselt ka sea- ja linnulihatootjaid. „Kulud loomasöödale on märkimisväärselt suurenenud ning see on tõstnud toodangu omahinda. Tootmiskulude kiire kasv, kallinenud söödahinnad ning tootmistõhususe vähenemine on muutnud sea- ja linnulihatootjate majandusliku olukorra väga keeruliseks,“ lisas maaeluminister.

Eesti Riigi Ilmateenistuse andmetel oli sel aastal juulikuine keskmine temperatuur 19,9℃, mis oli 2,5℃ kõrgem kui mitmeaastane keskmine. Keskmine sademete hulk oli 26 mm, mis moodustab mitmeaastasest keskmisest vaid 36 protsenti. EPKK korraldatud küsitluse andmetel jääb teravilja keskmine saagikus sellel aastal ligi 40 protsenti madalamaks kui möödunud aastal ning ka viie aasta keskmisega võrreldes on tänavune teravilja saagikus kolmandiku võrra väiksem.

„Seetõttu tuleks välja töötada erimeetmed ning toetada põua tõttu kahju kannatanud põllumajandussektorit,“ märkis Tarmo Tamm kirja lõpetuseks.