Maaeluminister Tarmo Tamm Jaapanis: Eesti piim ja liha tegi Baruto tugevaks

Tokyos Eesti toitu tutvustaval õhtusöögil viibinud Jaapani poliitikud, äritegelased ja ajakirjanikud rõkatasid naerust, kui maaeluminister Tarmo Tamm viitas õhtut jaapani keeles meeleolukalt juhtinud Barutole, et vägilane on hea näide sellest, kui edukaks võib saada Jaapanis, kasvades üles Eesti piima ja lihaga.

Päeval kohtus maaeluminister Tarmo Tamm Jaapani põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse aseministri Yosuke Isozakiga, et arutada kahe riigi samme kaubandusalases koostöös.

Minister Tamm toonitas kohtumisel, et Eesti ettevõtted on huvitatud pikaajalisest koostööst ning meie puhta ja kvaliteetse toidu eksport Jaapanisse on Eestile suur au ja samas tunnustus meie toodetele.

Minister valgustas Jaapani aseministrit Eesti toidu- ja joogitoodete ekspordi hetkeseisust ning üheskoos nõustuti, et meie mitmekesine loodus, suur maheala ja puhas õhk on osa meie toidu ja toidutootmise kvaliteedist. Lisaks rääkis Tamm kohtumisel Jaapani ministriga Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest.

Kohtumise lõpus andis maaeluminister Tarmo Tamm Jaapani aseministrile üle meie Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) täidetud küsimustikud, mis on eelduseks veiselihaga Jaapani turule pääsuks. Tegevusi Eesti veiseliha saamiseks Jaapani turule alustati 2016. aastal, kui Eesti suursaatkond Tokyos edastas VTAle vastavad küsimustikud. VTA sai kõnealused küsimustikud Eesti ettevõtetelt tagasi mõne päeva eest ning ametlik vastus on Tokyo poole teel. Täna kasutas minister Tamm võimalust anda üle dokumentide koopiad näitamaks Eesti valmisolekut ja soovi veiselihaga Jaapani turule tulla.

Jaapani aseminister kinnitas, et küsimustikud töötatakse läbi ning kui need on korrektsed, saab impordiloa taotluse läbivaatamisega edasi minna.

Pärast kahepoolset ametlikku kohtumist Jaapani põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ministeeriumis avas minister Tarmo Tamm Eesti toidu ja toidukultuuri tutvustamiseks korraldatud kaks järjestikust vastuvõttu, kus võõrustati Jaapani ajakirjanikke, ametnikke ning meie toidusektori ettevõtete olemasolevaid ja potentsiaalseid koostööpartnereid, et luua tugevamaid poliitilisi ja ärisidemeid.

Põhjaka peakokad Märt Metsallik ja Ott Tomik tõid jaapanlaste südamete võitmiseks viiekäigulise õhtusöögiga lauale nii Põhjaka musta leiva, angerja, veiseliha kui ka korduvalt Eesti restoranide parimaks magustoiduks kuulutatud astelpaju-Pavlova. Eesti toit kujunes kogu õhtu tõeliseks hitiks, pälvides tunnustavaid sõnu nii ajakirjanikelt kui ka ettevõtjatelt.

Tokyos on kohal ka Eesti toidutootjad PR Foods OÜ, Koch OÜ, Artisan Honey OÜ ning Põhjaka Mõis kohtumaks uute ning olemasolevate äripartneritega. Eesti toidu promotsioonitegevustesse Jaapanis panustasid oma toodetega järgmised sealsele turule orienteerunud Eesti ettevõtted: Vigala Piimatööstus OÜ/Asperk OÜ , Jaanihanso Siidrivabrik; Saku Õlletehase AS; Chocolala OÜ; Artisan Honey OÜ; Remedyway OÜ; Nopri Talumeierei OÜ.