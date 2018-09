Maaeluminister Tarmo Tamm Urmas Kruusele: kodutöö tegemata, hr Kruuse?!

Kahetsusväärselt kasutatakse eriolukorra välja kuulutamist kui imerohtu. Kohtusin eelmisel nädalal Läti põllumajandusministriga. Kuidas siis tegelikult on? Kas Lätis on sel aastal eriolukord? Ei ole, on loodusõnnetus. Kas selle väljakuulutamise tõttu makstakse Läti põllumehele erakorralist toetust? Ei maksta. Kas Läti põllumees vabaneb sellepärast lepingulistest kohustustest? Ei vabane.

Annab loodusõnnetuse väljakuulutamine Läti makseagentuurile paindlikuma võimaluse põuaga seotud toetuste nõudeid käsitleda. Mida teeme ka meie iga üksikjuhtumi põhiselt täna. Abiks on see Läti põllumehele üksnes nii palju, et kui ta läheb kohtusse, siis ei pea ta eraldi tõestama, et tõepoolest on tegemist loodusõnnetusega. Seega imerohi see ei ole. Küll aga otsime omalt poolt, kuidas meie seadusandlusesse sobiv lahendus tuleviku tarvis sellisteks olukordadeks leida.

Põllumehe olukorra pärast muretsemine on igati tänuväärne. Teeme seda meiegi. Küll aga peaks tegema seda järjepidevalt, nii tegudes kui sõnades, nii valitsuses kui opositsioonis olles. Loodan, et endine maaeluminister on edaspidi oma faktides täpsem.