Maaeluminister tunnustas parimaid maamajanduslike erialade lõpetajaid

Maaeluminister Tarmo Tamm tunnustas tänasel vastuvõtul maaeluministeeriumis parimaid maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajaid. Tänuüritus toimus sel aastal 19ndat korda.

„Te olete koolist kaasa võtnud parimad teadmised ning teil on olemas kõik eeldused, et edukalt elus ja töös läbi lüüa,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm tänukirjade üleandmisel. „Tahan teile soovida tarku valikuid ja loodan, et leiate võimaluse siduda oma tulevik ja töö Eestiga. Teie mõtted ja teod kujundavad Eesti riigi tulevikku,“ jätkas minister.

Lisaks andsid kutsutud lõpetajatele oma tänu- ja motivatsioonisõnad edasi Maaülikooli õppeprorektor Paavo Kaimre, Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ning Külli Annamaa, Eesti Taimekasvatuse Instituudi Geenipanga juhataja, samuti Eesti Maaülikooli eelmise aasta aastavilistlane.

„Eestlane olla tähendab tunda ja tunnistada, et meil on suhe oma maaga ja sellega, mis on tema peal ning tema sees. Teie olete need inimesed, kes seda suhet peavad alles hoidma ja arendama. Eestimaa on see, keda te peate armastama, sest tema armastab teid,“ lausus Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin.

Minister andis tänukirjad järgmistele lõpetajatele:



Indrek Virro, Eesti Maaülikool, tootmistehnika (magister)

Taavi Ernits, Eesti Maaülikool, toiduainete tehnoloogia (bakalaureus)

Annika Jõemaa, Eesti Maaülikool, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (magister)

Taavi Kiisk, Eesti Maaülikool, ökonoomika ja ettevõtlus (magister)

Grete Laanmets, Eesti Maaülikool, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine (magister)

Keidi Sadam, Järvamaa Kutsehariduskeskus, põllumajandus

Luisa Lausvee, Järvamaa Kutsehariduskeskus, hobumajandus

Kaido Lee, Kehtna Kutsehariduskeskus, liikurmasina tehnik

Larsen Mölder, Kehtna Kutsehariduskeskus, liikurmasina tehnik

Meinhard Kangur, Luua Metsanduskool, harvesterioperaator

Elisabeth-Lisette Kõrve, Luua Metsanduskool, maastikuehitaja

Mariette Sakkool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, toiduainete töötlemine (lihatoodete tehnoloogia)

Laura Luur, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, põllumajandus

Mario Mihkelson, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, metsur

Gert Rohi, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, metsur

Kaili Komp, Räpina Aianduskool, aiandus

Reta Poolak, Räpina Aianduskool, aiandus

Merlin Holter, Tallinna Tehnikaülikool, toidutehnika ja tootearendus (magister)

Agnes Kivistik, Tallinna Tehnikaülikool, geenitehnoloogia (magister)

Mariliis Kimm, Tallinna Tehnikaülikool, rakenduskeemia ja biotehnoloogia (magister)