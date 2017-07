Maaeluministri ettekanne Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee saadikutele tekitas elava arutelu

Minister Tarmo Tamm tutvustas eile, 11. juulil Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitees Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete põllumajanduses ning vastas arvukatele küsimustele.

"Arvestades viimastel aastatel valitsenud ebastabiilsust peamistel põllumajandustoodete turgudel ja vajadust tulevikus kriisideks paremini valmis olla, soovime pöörata ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku kujundamisel suuremat tähelepanu riskijuhtimismeetmetele,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Tamm tutvustas ka Eesti eesistumise ajal toimuvat kõrgetasemelist konverentsi, mille eesmärk on juhtida tähelepanu muldade jätkusuutlikule kasutamisele. Ta rõhutas, et viljakas ja terve muld on jätkusuutliku toidutootmise aluseks.

Eesti peab oluliseks võitlust üleilmselt kasvava antimikroobikumiresistentsusega ja tähtsustab sellega seotud tegevusi. Järgmise prioriteedi juurde liikudes lisas Tamm, et Eesti toetab arutelusid kaasaegseid digitaalseid võimalusi arvestavate tõhusate kontrollimeetmete kasutuselevõtuks põllumajandustootmise tõhustamiseks. Viimase teemana tõi minister välja, et uute taimetervise reeglite edukaks kohaldamiseks ning kriisivalmiduse tagamiseks tuleb tõsta üldist teadlikkust taimetervise valdkonnas.

Tamm võttis oma esitluse kokku sõnades, et Eesti jaoks on kõige olulisemad ÜPP tulevikuga seotud teemad: kokkuleppe leidmine Omnibusi eelnõu osas, riskijuhtimismeetmete rakendamine ja ÜPP lihtsustamine. „Eesistujana anname endast parima, et olla vääriline partner nii Euroopa Parlamendile, Komisjonile kui teistele institutsioonidele. Loodan, et järgmisel poolaastal saab meie koostöö olema väga viljakas,“ ütles minister lõpetuseks.

Ministri esitlus koos küsimuste ja vastuste vooruga kestis pea poolteist tundi. Parlamendiliikmed väljendasid oma muret kaubandusküsimuste, ÜPP lihtsustamise ja looma- ning linnutaudide osas. Osapooled leidsid, et arutlusteemasid oleks jätkunud veel tundideks.