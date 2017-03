ASi Maag Grupi nõukogu esimehe Roland Lepa sõnul on Oliver Kruuda koondumiseks rohelise tule andnud ning pärast konkurentsiameti luba läheb käiku juba konkreetsem koondumise plaan.

"See käik on esimene samm sinnapoole, et saada ASi Tere omanikuks. See tehing vajab konkurentsiameti luba. Kavatseme lähipäevil esitada koondumisloa taotluse ja enam-vähem nelja kuu pärast võiks vastus käes olla – siis läheme ostuga edasi," rääkis Roland Lepp Äripäevale.

Summat, mille eest Tere laenud osteti, Lepp ei kommenteeri.