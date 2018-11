Maahooldajad saavad õiguse taastatud puisniidul loomi karjatada

“Nüüd, kus me oleme puisniite siin hoogsamalt taastanud, ilmnes, et igati asjakohane oleks lubada puisniitudel nende taastamise järgselt karjatamist,” ütles maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Kaidi Jakobson. Praeguse hooldusmääruse kohaselt on puisniidul lubatud ainult niitmine ja karjatamine on keelatud.

Jakobsoni sõnul on puisniidu taimestik taastamisjärgselt niitmiseks suhteliselt hõre, küll aga leidub seal süüa loomadele, kes ühtlasi levitavad paremini ka taimede seemneid.

12 aastat pärandkooslusi hooldanud Mäe maatalu peremees Veiko Maripuu ütles, et loomade lubamine puisniidule on väga positiivne muudatus. Vahetult pärast puisniidu taastamist hakkab kännu- ja juurevõsa tohutult vohama ja sellistes oludes on väga raske niita.

