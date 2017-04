Maalehe loterii on Maamessil menukas

Maamessi B-hallis on nagu tavaks saanud, väljas ka Maaleht oma boksiga, kust saab soetada Maalehe meeneid ja raamatuid.

„Rahvast on rohkem kui mullu,“ ütles Maalehe boksis toimetav Pille Saks. Tal olid käed tööd täis, sest inimesed tahtsid osta kaheeurost õnneloosi, kus iga loos võidab. Lisaks raamatutele ja meenetele on iga päev peavõitudeks ka Maalehe ja Maakodu aastatellimus. Esimene pealoos ehk Maalehe aastatellimus läks õnnelikule loosivõtjale neljapäeva lõuna ajal. „Kui õhtuks ei tõmmata peavõitu välja, jääb see järgmiseks päevaks,“ märkis Saks.

Reedel algas ka Maalehe ja SEB koostöös orienteerumismäng, mille peavõiduks on laste jalgratas ja perepilet Tartu uude V-Spaasse. Aga meeldivaid üllatusi on vee. „Seoses uue raamatusarjaga loositakse kõigi nende vahel, kes teevad Maamessil Maalehe või Maakodu vähemalt kuue kuu tellimuse, välja kogu raamatusarja komplekt,“ rääkis Pille Saks.