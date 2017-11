MAALEHT TEELT HANNOVERI | Just selline näeb välja looduskatastroof Leedus

Teadupärast kuulutas Leedu välja katastroofiaasta. Tundub, et mida ida ja põhja poole, seda tõsisem olukord on.

Veeloigud põldudel on väikeste järvekeste plaani ja põllu sisse sõidetud traktoriroopad vett täis.

Taliviljakülv on Leeduski hilinenud, muidu poleks vili praegu nii lühike ja hõre. Tavalisel aastal rohetaksid põllud juba ammu. Selle asemel on põldude keskel liigniiskusest aga hulgaliselt kollaseid laike.

Hädas paistavad olevat suhkrupeedikasvatajad, sest paljud põldudest on koristamata. Sügavad rattaroopad ja põldu kinni jäänud peedikombain täiendavad pilti.

Foto: Lii Sammler

Lisaks suhkrupeedile on koristamata ka maisipõlde või koristus neil alles käib. Igaks juhuks on mõnel pool põllu serva toodud ka väljatõmbamistraktor.

Samas, koristamata viljapõlde vähemalt Via Baltica ääres pole ja mida enam Poola poole, seda ilusamaks põllupilt muutub.

Tundub, et Eestis on olukord kohati hullemgi. Kas on katastroof suhteline mõiste või on Leedu suuremad katastroofipiirkonnad kusagil mujal.