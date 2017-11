MAALEHT TEELT HANNOVERI | Poolas pole karjatamisperiood veel lõppenud

Kui autoga Saksamaale sõita, ei pääse üle ega ümber Poolast. Poola on vist üks väheseid kohti siinses Euroopa nurgas, kus on võimalik näha õues lehmakarju.

Ka seda ka praegu, novembri keskel. Ka see riik on meist nii palju lääne pool, et rohumaad rohetavad ja lehised on veel rõõmsalt kollased.

Aga ka Poola piimatootmine areneb. Seda näitavad järjest uued kaasaegsed laudad, mis tee äärde tekkivad, ja neid on järjest enam ning järjest suuremaid.

Foto: Lii Sammler