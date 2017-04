Maamess: Masinamaailm pöördub Aasiasse

Kui uurida viimaste aastate traktorivalikut maamessil ja teistelgi põllumajandusnäitustel, ilmub välja järjest uusi Aasiast pärit traktorimarke. Turule on ilmunud ja juba tuttavaks saanud Jaapani Kubotad, lisandunud on uus müügihitt (mullu esikolmikus) Koreast TYM, järgmine uustulnuk on India päritolu Solis. „Jaapani traktor India hinnaga,“ kõlab Solise reklaamlause.

Mida on vastu panna Euroopa ja USA põllutehnika tootjatel?

Agrilandi hitist Fendt 1000 on meedias palju juttu olnud ning see, mis messiplatsil väljas, on juba müüdud. Kuu aja pärast tuleb Eestisse järgmine sama võimas. Pilku püüab aga hoopis tagasihoidlikumat kajastust leidnud iludus - Fendti silokombain Katana. Asja uudsus on selles, et siiani on Eestis olnud nelja firma – Claasi, New Hollandi, John Deere'i ja Krone silokombainid, Fendti oma on Eestis nüüd esimene.

Samuti on John Deere'i efektse nelja roomikuga traktori kõrval vähem välja tehtud ühest messi naelast, uuenduskuuri läbinud teraviljakombainist. Kui varem kritiseeriti John Deere'i põhusüsteemi, siis nüüd on see parendatud. Sõela pind on suurem ja ka teraviljaheedri vahetamine rapsiheedri vastu käivat mõne minutiga.

Pilku püüavad ka võimsad külvikud Lemkenilt, Pöttingerilt, Väderstadilt jt., samuti Challengeri iseliikuv taimekaitseprits. Ka see on juba müüdud ja läheb Orgitale. Ka Lemkeni tootevalik on rikastunud – näitusel on väljas sellegi firma taimekaitseprits.