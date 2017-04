Maamessil käis 43 510 külastajat

Tänavusel maamessil ei sündinud küll uut külastajate rekordit, mullusele kõigi aegade rekordile jäi see alla 750 võrra.

„Oleme külastajate arvuga igati rahul, meid kehva ilm eriti ei mõjutanud, kui, siis ehk vaid pühapäevakülastajaid, linnarahvast jäi seepärast mullusest veidi vähemaks,“ rääkis Maamessi projektijuht Margus Kikkul.

Messil osales 500 eksponenti kümnest riigist. Eesti kõrval olid esindatud Läti, Leedu, Poola, Ukraina, Saksamaa, Belgia, Taani, Rootsi ja Soome.

Korraldajate andmeil sai äsjane 25. korda peetud Maamess üle 200 meediakajastuse, akrediteeritud oli 75 ajakirjanikku Eestist, Lätist ja Soomest.

Paika on pandud ka järgmise Maamessi toimumisaeg ja see on 19.aprillist 21. aprillini 2018. Ikka Tartus.