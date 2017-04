Maamessil valiti missiks Olivia, misteriks Heldur

Noorte lihaveise lehmikute ja pullide näitus-konkursil pälvis tiitli „Lihaveiste miss 2017“ limusiini tõugu lehmik Olivia, kelle omanikuks on Topi Mõis OÜ. Parimaks noorpulliks ehk misteriks valiti Heldur, kes on simmentali tõugu ja kelle omanikuks on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.

Kokku kandideeris kauneima lihaveise tiitlile 18 lehmikut neljast tõust ja 34 noorpulli viiest tõust. Välja selgitati esmalt iga tõu parim ning seejärel nende hulgast omakorda parim, kes siis krooniti üldvõitjaks. Kohtunikuks oli Christjan Erik Boge Taanist, kes ise kasvatab oma kodumaal limusiini tõugu lihaveiseid.