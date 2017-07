Maasikakasvatajate ebaõnn: põlde vallutab hallitustõbi

Maasikakasvatajaid on sel aastal tabanud tõeline ebaõnn – talvel külmakahjustused maasikataimedel, kevadel õitsemise ajal öökülmakahjustused ja nüüd on avamaa maasikapõlde tabanud hallitus.

Maaelu Edendamise SA aianduse valdkonna konsulendi Ulvi Moori sõnul hakkas maasikatel hahkhallitus vohama just meie suvise ilma tõttu.

„See 17 soojakraadi, mis meil hetkel on, ongi selle hallituse jaoks optimaalne temperatuur,“ selgitab Moor Õhtulehes. „Kui suved on päikeselisemad ja soojemad, nagu varasematel aastatel, siis sellist probleemi pole.“

„Kõige rohkem on mõjutatud maasikasort 'Polka', mis on pehme ja nakatub hahkhallitusse kergelt,“ räägib Moor, lisades, et 'Sonataga' maasikatega olukord nii traagiline ei ole.