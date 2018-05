Mahepõllumajanduse jaoks leitakse 10 miljonit eurot lisaraha

Riik ja Maaeluministeerium on koostöös leidnud võimaluse toetada mahepõllumajandust ligi 10 miljoni euroga. Sel aastal leiti 1,7 miljoni ulatuses täiendavaid vahendeid ning tootjatele makstakse mahetoetused välja maksimaalses mahus.

Riigi eelarvestrateegias kokkulepitu põhjal eraldatakse järgmisel neljal aastal mahepõllumajandusele kokku 8 miljonit eurot lisaraha.

„Mahemajanduse edendamine on üks valitsuse prioriteete,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist loome tingimused mahetoodete ekspordi edendamiseks, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti.” Mahetootmise soodustamiseks investeeritakse järgmise nelja aasta jooksul täiendavalt üle kaheksa miljoni euro Eesti maaelu arengukava ja riigieelarvelisi vahendeid.

„Mul on hea meel, et oleme leidnud 1,7 miljoni euro ulatuses täiendavad vahendeid, et maksta veel sellel aastal tootjatele välja toetus maksimaalses mahus,“ lisas Tamm.

2017. aastal arenes mahepõllumajandussektor kiirelt edasi ning tekkis olukord, kus kõigi nõuetele vastavate mahepõllumajanduse toetuse taotluste rahastamise eelarvest jäi puudu 3,7 miljonit eurot.