Mart Helme: valitsus peab põuakahjude leevendamiseks andma intressita laenu

„Valitsusel on võimalik pakkuda põllumeestele väikese omaosalusega intressita laenu. Juhin tähelepanu, et Euroopas kehtivad endiselt miinusintressid. Ilma intressita ja väikese omaosalusega laen võimaldaks täita oma kohustused pankade ees kuni järgmise saagini,“ ütles Helme.

Valitsuse senist plaani anda põuakahjude katmiseks suure omaosaluse ja kõrge intressiga laenu peab Helme mõttetuks.

„Sisuliselt on tegemist SMS-laenuga, mis põllumeeste olukorda ei leevenda. Sellise finantskohustuse saab enda kaela võtta ettevõtja, kellel seda tegelikult vaja ei ole.“

Helme hoiatab, et kui valitsus jätab maaharijad ilma tegeliku abita, on oodata pankrottide ja põllumajandusettevõtete sulgemise lainet.

„Selle tulemusel liiguvad mets, maa ja tootmisvahendid võileiva hinna eest välismaalastele ja me muutume kiiresti peremeestest popsideks. Valitsuse kohus on see ära hoida.“