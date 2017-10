Meie oleme siin porgandiga mudas kinni ja teie maksate toetust vaid banaanide eest?

Mures köögiviljakasvatajad saatsid täna pöördumise maaeluministrile, kus paluvad erakorralist abi, kuna osa saaki jääb vihmaste ilmade tõttu põllule.

Hetkeseisuga on koristamata veel 30% porgandist, 25% peedist ja kapsast, 15% kartulist.

Ilmad on erakordselt vihmased olnud, muutes põllud mudamülkaks, nii et saaki on raske, kui mitte võimatu põllult kätte saada. Samas on kaotatud ainuke toetusmeede, mis aitaks köögiviljakasvatajate kaotust leevendada.

Nii saatis Eesti Aiandusliit täna kirja maaeluminister Tarmo Tammele. Pöördumises viidatakse sellele, et ehkki paar päeva tagasi, 20. oktoobril jõustus puuviljasektori erakorraline toetus, ei aita see toetus kohalikke põllumehi sugugi.

Pöördumisele alla kirjutanud Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin selgitab, et Eestis jõustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse erakorralised toetusmeetmed 2000 tonni õunte, pirnide, ploomide ja maguskirsside turult kõrvaldamiseks, saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks.

Samas Eesti köögiviljakasvatajate mureks on eelkõige porgand, peet, kapsas, kartul, mida mudasest põllust on nüüd raske kätte saada.

Euroliidu ülene toetusmeede ei aita neid ju sugugi, kuna nemad ei ole Lõuna-Euroopa puuviljakasvatajad.

„Reaalses elus Eesti puuviljasektoris sellist sihtgruppi pole, kes antud toetust taotleda võiks,“ pahandavad köögiviljakasvatajad oma pöördumises ministrile, miks Euroliidu üldine otsus ja toetus on Eestis jõustatud muutmata kulul, samas kohalikke olusid arvestamata.

Kuni 30. juunini 2017 hõlmas antud määrus ka köögiviljade koristamata jätmist, miskipärast ei saa aga tänavu selle toetuse raames köögivilja koristamata jätmise eest toetust taotleda.

Tulenevalt keerulisest olukorrast köögiviljakasvatuses teeb Eesti Aiandusliit järgneva ettepaneku: leida siseriiklikult vahendid köögiviljakasvatajate abistamiseks, kellel ei õnnestu ilmastikust tingituna saaki koristada, Rakendada võiks analoogset skeemi, nagu eelnevatel aastatel erakorralise toetuse raames kasutati. Ühikumäärad koristamata jäänud saagi eest peaksid olema vähemalt samaväärsed kui 2016. aastal.

„Vastutavatele ametnikele ministeeriumis ja PRIA –le rakendusasutustena on skeem tuttav,“ teatatakse Aiandusliidu pöördumises, lisades, et köögiviljakasvatajad loodavad, et ettepanek leiab ministeeriumis mõistmist ja soovi tootjaid keerulises olukorras aidata.