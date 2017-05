Mesilate piirkondades tuleb taimekaitsevahendeid kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal

Põllumehi peaksid enne põldude pritsimist vaatama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti PRIA mesilate veebikaarti (lülitada sisse vahelehel „Kihid“ märkekast „Mesilad“). Kui põldude lähedale jääb mesilaid, tuleks teha pritsimistöid varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda.

Igal aastal tuleb PRIA põllumajandusloomade registrile hiljemalt 15. maiks teatada kõikide peetavate mesilasperede arvud 1. mai seisuga. Selleks, et põllumehed saaksid vältida mesilate lähistel asuvate põldude pritsimist mesilaste korje ajal, on neil vaja teada mesilate täpset asukohta. Seetõttu peavad mesinikud kord aastas PRIA-le teatama oma mesilate asukohad ja mesilasperede arvud.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris, kui mesinik on andnud nõusoleku nende avaldamiseks, annavad mesilasperedele parema kaitse taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Andmed võimaldavad ka VTA-l korraldada mesilaste haiguste ennetamist ja seiret.

Mesilate registreerimiseks ja mesilasperede arvu teatamiseks on e-PRIAs avatud e-teenused. Andmeid saab esitada ka paberil või saata digiallkirjastatult e-postiga. Vormid andmete esitamiseks on leitavad PRIA kodulehel. PRIA juhib mesinike tähelepanu, et füüsiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul on kontaktandmed PRIA veebikaardil avalikkusele nähtavad vaid juhul, kui mesila registreerimisel on tehtud seda lubav märge vormile.

Seadusest tulenevalt on VTA-l on õigus kõnealuse registreerimiskohustuse täitmata jätmise eest trahvida eraisikut kuni 800 euro ning juriidilist isikut kuni 2000 euro ulatuses.