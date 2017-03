Mesinikud plaanivad välja anda uue mesindusõpiku

Eestis plaanitakse ligemale 30-aastase vaheaja järel välja anda uus mesindus­õpik, mille koostamisel löövad kaasa ka Saaremaa mesinikud Aivar Raudmets ja Aimar Lauge.

“See töö on meil plaanis ja juba käib,” ütles Eesti mesindusprogrammi 2017–2019 projektijuht Aivar Raudmets, kes peab mesilasi Pihtla vallas Tõlluste külas. Raudmetsa sõnul toimub õpiku koostamine mesindusprogrammi raames ja selle eelarvest kaetakse ka õpiku väljaandmise kulud, kirjutab Saarte Hääl.

Õpiku autorite hulka on kinnitatud Muhu mesinik Aimar Lauge, kelle ülesandeks on kirjutada mesilaste hooldust käsitlev osa. Lauge sõnul ilmus Eestis mesindusõpik viimati 1989. aastal ning vahepeal on mesinduses üsna palju muutunud. “Lamavtarudelt on üle mindud korpustarude peale, mille kohta on praeguses õpikus ainult üks lehekülg,” sõnas Lauge. Palju on edasi arenenud ka meekäitluse tehnoloogia (vurrid, pakendusmasinad jne).