Maaülikoolis kaitstud väitekirjast selgus, et harilik männikärsakas suudab seedetraktis elujõulisena edasi kanda juurepessu ja hiidkoorikuga seotud viiruseid.

Mööbligigant IKEA siht on, et toormeks kasutatav puit oleks tulevikus ainult FSC sertifikaati omav.

Akna- ja uksekomponentide tootja AS Barrus teatas, et investeerib tänavu viis miljonit eurot.

Juunis toimus Rootsis Jönköpingi lähedal maailma suurim metsandusmess Elmia Wood, kus käisid ka Eesti erametsaomanike esindajad.