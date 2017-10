Metssead rikkusid talunike põldudel kõige rammusama vilja

Vaatamata hilisele saagikoristusele jäid Hiiumaa viljakasvatajad tänavuse saagiga rahule, ent metssead sõid ära ja trampisid maha kõige ilusama vilja.

Kolmapäeval viljakoristuse lõpetanud põllumehe Sulev Matto sõnul olid metssigade põhjustatud kahjud viljapõldudel tänavu suuremad kui eelmisel aastal.

Metssigadega oli probleeme ka teraviljakasvatajal Toomas Remmelkoorel, kelle sõnul tekitas kõige rohkem kahju vilja mahatrampimine ja söömine. Kolm aastat viljakasvatamisega tegelenud jahimees Karli Kattel ütles, et metssead tekitasid kahju ka tema põldudel, kuid tükk maad vähem kui mullu, sest metssigade arvukus on vähenenud.

Remmelkoor ütles, et tema arvates metssigu vähemaks jäänud ei ole. “Need hordid, mis minu põldudest läbi on käinud, pole mitte vähenemise märki näidanud,” ütles ta Hiiu Lehele.

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuhi Anu Sarapuu sõnul on raske öelda, kui palju metssigu saarel on, sest eri allikate hinnangud on erinevad. Rohkem metssigu ongi tema sõnul neis piirkondades, kus on palju viljapõlde ja heinamaid.

Midagi head on metssigadega seoses Hiiumaal siiski ka: saarelt on tänavu leitud küll kuus surnud metssiga, kuid sigade Aafrika katku neidl ei diagnositud ning Hiiumaa on siiani seakatkuvaba piirkond.