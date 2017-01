Piimatööstussektori puhas lisandväärtus vähenes 2016. aasta esimese 9 kuuga aastases võrdluses 51,3 protsenti. Selle peamiseks põhjuseks on piimatoodete väärtuse vähenemine ja sektori tööjõukulude kasv, selgub naaeluministeeriumis koostatud Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 9 kuu ülevaatest.

Piimatööstuse müügitulu langes 2016. aasta 9 kuu jooksul väiksema käibetulu ning madalamate väljamüügihindade tõttu. Tööjõukulude osakaal töötlemisprotsessis kasvas. Samuti pole sektor investeerinud soovitud mahus ja see viis piimatööstuse puhta lisandväärtuse languse ja efektiivsuse vähenemiseni. Puhas lisandväärtus oli 21,9 miljonit eurot, mida oli võrreldes aasta varasemaga 51,3 protsenti vähem.

„Lisandväärtuse suurendamiseks tuleb piimatoodete toodangu väärtust kasvatada ja panustada tootearendusse,“ ütles maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. „Mida vähem toorainet kohapeal töödeldakse, seda rohkem on tootjad sõltuvad maailmaturu hinnamuutustest.“

Taavi Kand lisas, et kriisist kiiremaks väljumiseks on vaja jõuda järgmisele tasemele ka investeerimises. „2017. aastal avanevad maaelu arengukava investeeringumeetmetes võimalused, et kohalik piimatöötlemine Euroopa tipptasemele viia,“ ütles Kand. Piimatööstus investeeris tehnoloogia- ja tootearendusse 2016. aastal 9 kuuga 8,3 miljonit eurot, mida oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,8 protsenti rohkem.

Toorpiima kokkuostuhind on viimastel kuudel kasvanud, mille üheks põhjuseks võib olla Hiina suurenenud nõudlus piimatoodete järele. Ka Uus-Meremaa põllumajandusministeerium prognoosib 2017. ja 2018. aastal taas piimanduse kiiret tõusu. „Maailmaturu arengud peaksid andma positiivse signaali, et eksporti tuleb rohkem panustada,“ ütles Taavi Kand.

Piimatööstuse müügitulu oli 2016. aastal 9 kuuga 236 miljonit eurot, mida oli käibelt 8,2 protsenti vähem kui 2015. aastal 9 kuuga. Piimatooteid toodeti 2016. aasta 9 kuuga 216,1 miljoni euro väärtuses, mida oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,4 protsenti vähem. Sektori kogukulud olid 2016. aasta 9 kuu jooksul 241,2 miljonit eurot, mis on 1,2 protsenti varasemast suuremad.

Piimatöötlemise sektori moodustavad Eestis ligikaudu 25 töötlemisettevõtet ja talu. Ligi 70 protsenti kogu piimatööstuse müügitulust annavad viis suuremat tööstust.