Mida toob meile uus põllumajanduspoliitika?

Mullune sügis näitas, et kriisimeetmed on vajalikud. Lii Sammler

Euroopa Komisjon avaldas möödunud aasta novembris teatise, mis on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikku kujundava arutelu aluseks. Põllumeeste edu sõltub ka avaliku sektori tegevusest, mistõttu on oluline olla valmis ja kohaneda muutustega põllumajanduspoliitikas.