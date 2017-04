Miks tegelikult Maamessil käiakse

Kui küsida, miks tasub igal kevadel minna Maamessile, siis loogiline vastus kõlab: et näha uusi asju põlluharimises, loomakasvatuses jne.

Samas on Maamess ainus omataoline, mis Eestis veel jäänud, ja see on kujunenud omamoodi festivaliks.

Lisaks innovatsioonide imetlemisele saab sealt osta ka taimi ning, mis veel olulisem, head naturaalset Eesti toitu. Lapsed saavad ronida masinate seljas ning nunnutada loomi loomatelgis.

Üks asi on toit kehale, kuid mess oma emotsioonidega pakub ka vaimuturgutust. Põllumeestele ja maaelust huvitatud inimestele on see kindlasti kokkusaamise koht, kus alati nähakse palju samade huvidega tuttavaid.

Aastakümnete jooksul on peaaegu igale tuntumale traktori-, kombaini-, adra- või lüpsiroboti margile kujunenud oma fännklubi, kes kas juhuslikult või plaanitult just selle telgis kokku saab. Ja ega firmadki ei koonerda. Sumin ja lahked võõrustajad iseloomustavad, eelkõige neljapäeva õhtupoolikul, nii firmade välitelke kui sisebokse.

Seltsielu võtavad õhtuti kokku firmade kliendipeod, juubeliüritused, peod uutes esindustes jne. Ega's asjata ei vastanud üks tuntud põllumees reede hommikul küsimusele eelmise õhtu kohta, et veetis selle „erinevates Tartu lõbustusasutustes“.