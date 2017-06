Miljonid eurooplased kutsuvad üles peatama eluskarja pikamaatransporti

Veiste transportimine. Foto on illustratiivne.

Üle-euroopaline kampaania “Stop the Trucks”, millega toetatakse elusloomade pikamaatranspordi lõpetamist, sai suure toetuse osaliseks ning ületas eesmärgiks seatud miljoni allkirja piiri. Eestist koguti üle 2500 allkirja.

Pikaajalise kampaania eesmärgiks oli kutsuda otsuste tegijaid, kaasaarvatud Eesti maaeluministrit üles vähendama ja seejärel lõpetama elusloomade pikamaavedu. Igal aastal transporditakse Euroopa Liidu piires ja sealt kolmandatesse riikidesse vähemalt miljard kodulindu ja 37 miljonit elusveist, siga, kitse ja hobust. Transpordi käigus loomad sageli haigestuvad ja surevad.

Kampaania toetub uutele Eurobaromeetri andmetele, mille põhjal usuvad 94% Euroopa kodanikest, et farmiloomade heaolu kaitsmine on oluline. 82% arvavad, et neid tuleks kaitsta paremini, kui seda tehakse praegu ning 64% soovivad farmiloomade kohtlemise kohta rohkem infot saada.

Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals direktori Reineke Hameleersi sõnul paljastas kampaania ebainimlikud tingimused, milles loomi transporditakse.

“Euroopa Liit ei saa ignoreerida enam kui miljonit inimest, kes tahavad lõpetada elustranspordi käigus loomadele ebavajaliku valu ja kannatuste põhjustamise. Praegune euroliidu transpordiseadus teeb loomade heaolu kohalt järeleandmisi. Nüüd on aeg komisjonil oma tööd parandada ja ebainimlik elusloomade pikamaatransport lõpetada,” ütles Hameleers.

Veiste transportimine. Foto on illustratiivne. Foto: Sven Arbet

Sel aastal aktiveerusid europarlamendi liikmed, liikmesriikide ja komisjoni ametnikud kampaania käigus avaldatud mõjusa videomaterjali peale, mis näitas Euroopa loomade heaolu puudutavate ja rahvusvaheliste elusloomade transporti EL-ist Türki, Lähis-Idasse ja Põhja-Aafrikasse reguleerivate kokkulepete rikkumist ja loomade tapmist. Uurimise käigus paljastati ametnike ebaõnnestumine elusloomade transpordi jälgimisel EL-i piiridel.

Käesoleva aasta teises pooles antakse kogutud allkirjad üle Euroopa Komisjonile.