Minister Tamm: Kas Eesti on nii rikas, et toorpiima välja müüa?

Olustvere konverentsil „Põllumees kui tippjuht“ arutasid põllumehed ja toiduainetööstuste juhid toidusektori ekspordivõimaluste üle, uusi suundi ekspordis tutvustas maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluminister Tarmo Tamm keskendus oma ettekandes toidusektori ekspordi väljakutsetele tänases maailmas ja tutvustas ministeeriumi tegevuskava toidusektori ekspordi edendamiseks.

Minister tõi esile, et põllumajanduse arenguvõimalusi mõjutavad nii globaalsed trendid kui ka turuolukord. Tamm märkis, et 2016. aastal eksporditi 778 mln euro väärtuses Eesti kaupu, paraku eksporditi 8% vähem kui eelmisel aastal.

Peamised ekspordiartiklid olid nisu, oder ja toorpiim.

„Ekspordist 36% oli toorpiima müük naaberriikidesse. Kas Eesti on nii rikas, et toorpiima välja müüa?“ tõi esile maaeluminister, ühe suurema kitsaskohana mainiski ta tugevat orienteeritust toorme veoks lähiturgudele.

Aastal 2017 on maaeluministeeriumis prioriteetsed turud järgmised: linnuliha ekspordiks Hiina, Singapur, Filipiinid. Sealiha ekspordiks Singapur, USA, Hongkong, Kanada. Piimatoodete ekspordiks Alžeeria jt riigid. Eesti toidu promotsioone tehakse tänavu Saksamaal, Soomes, Hiinas ja Jaapanis.

Minister innustas põllumehi põllumajandusvaldkondi mitmekesistama, et meie olemasolevat ressurssi maksimaalselt väärindada.

Põllumajandusettevõtja Jaak Läänemets tõi esile, et ega üksik ettevõte ei saa end eraldi arendada, põllumajanduse arengut tuleks ikkagi riiklikult rohkem toetada.

Minister rõhutas, et valitsuse programmis on eesmärgiks võetud rohkem ekspordiga tegeleda. Eesti toidusektori edendamiseks on koostamisel tegevuskava aastateks 2018-2020.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere avas oma ettekandes sealiha ekspordi ja siseturu vajaduste hetkeseisu. Mere tõi esile, et praegu on meil alles 143 seafarmi, nende arv on langenud 2,5 korda.Sigade arv on vähenenud neljandiku võrra ja isevarustatus sealihaga on alla 80%.

„Sealiha eksport on poole väiksem kui import, peamiselt ekspordime lähinaabritele,“ teatas Mere. Nii on Läti juba Rakvere lihatööstuse brändi omaks võtnud, eksporditakse ka Leetu. Sealihatoodete eksport Soome on Mere hinnangul praegu suhteliselt raske. Samas Soome sai õiguse viia sealiha Hiinasse, seetõttu on ka lootus, et eesti toodetele võib sealne turg nüüd kergemini avaneda.

„Uuele turule pääseda ei ole sugugi kerge. Soome tegeles Hiina turule pääsemisega kümme aastat, et saada luba ja õiguse oma sealiha sinna eksportida,“ tõi esile HKScan Estonia juhatuse esimees. Lisades, et ka Jaapani ja Taiwani turule pääsemine nõuab 8-10 aastat tööd.

„Hiina turg on meile pikas perspektiivis väga oluline,“ ütles Anne Mere ja rõhutas, et kes tahab pääseda Hiina turule, sel peab olema väga hea kvaliteediga toodang. Ekspordi edendamiseks kutsus Anne Mere üles ettevõtjaid suuremale koostööle.

Konverentsi „Põllumees kui tippjuht“ korraldavad alates 2006. aastast Olustvere teenindus- ja maamajanduskool ning Corpore Konverentsid.