Minister Tamm Maltal: põllumajanduspoliitikal on oluline osa kliimamuutustega toimetulekus

„Esmatähtis on tagada ühise põllumajanduspoliitika ajakohasus ning praeguste väljakutsetega tegelemine, kindlasti tuleb meil suurendada põllumajanduspoliitika panust kliimamuutustega toimetulekuks“, sõnas maaeluminister Tarmo Tamm 21.-23. mail toimunud Euroopa Liidu põllumajandusministrite mitteametlikul kohtumisel Maltal.

„Põllumajandusel on tähtis roll kliimaprobleemide lahendamisel. Oluline on toetada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni, et võimaldada põllumeestel panustada kliimamuutustega hakkama saamisesse ning luua võimekus kliimamuutuste tagajärjel tekkivate negatiivsete mõjudega toimetulekuks,“ rõhutas Tamm.

Oma kõnes tänas Tarmo Tamm Maltat suurepärase koostöö ja pühendumuse eest eesistujana ja andis kõikidele ministritele üle kutse tulla 3.-5. septembril Tallinnas toimuvale mitteametlikule põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisele.

Eesistuja Malta juhitud arupidamine annab väärtusliku panuse ühise põllumajanduspoliitika tuleviku aruteludesse, kus on olulise kohal põllumajanduse keskkonna ja kliimaga seotud väljakutsetega toimetulek.

23. mail 2017. toimunud mitteametliku põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungi ametlik arutlusteema oli „Kliimamuutused ning veeressursid ELis: põllumajandust puudutavad väljakutsed“.

Maaeluministrit saatsid nõukogu istungil Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ja kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron.