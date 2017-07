Minister Tamm: põllumajanduse areng on oluline teema nii Euroopas kui Aafrikas

„Aafrika tohutu potentsiaal on muutumas järjest selgemaks, seda nii inimkapitali kui kaupade tooraine osas,” sõnas maaeluminister Tarmo Tamm 2. juulil Roomas toimunud Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu põllumajandusministrite kohtumisel.

„Üks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete on tasakaalustatud ja avatud majandus, sealhulgas ka digitaalne turg. IT-lahendused võivad panustada töö tõhustamisse ja kommunikatsiooni parandamisse igas valdkonnas,” rõhutas Tamm oma sõnavõtus.

Põllumajandusministrite kohtumisele järgneb 3.-8. juulil ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni konverentsi 40. istungjärk, millest esimesel päeval võttis osa ka Eesti maaeluminister Tarmo Tamm. Käesoleva konverentsi peateema on „Kliimamuutus, põllumajandus ja toiduga kindlustatus“.

Konverentsi raames toimusid ka mitmed kahepoolsed kohtumised. Kohtumisel Montenegro põllumajandusministri Milutin Simovićiga oli teemaks Montenegro Euroopa Liiduga liitumise hetkeseis. Hollandi põllumajandusministri Martijn van Damiga vestles Tarmo Tamm ühise põllumajanduspoliitika tulevikust, sama teema oli arutluse all ka kohtumisel Leedu põllumajandusministri Bronius Markauskasega. Alžeeria põllumajandusministri Abdelkader Bouazghiga olid arutlusteemade hulgas kaubavahetuse elavdamine ja turule ligipääs ning Eesti ja Alžeeria vahelise koostöö tihendamine.

Konverents on FAO ülim juhtorgan, mis toimub korrapäraste istungjärkudena igal teisel aastal. Peamisteks ülesanneteks on määratleda organisatsiooni poliitikad, heaks kiita töö- ja eelarveprogramm järgmiseks kaheks aastaks ning teha soovitusi liikmesriikidele ja teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele. Konverentsile on kutsutud kõik tema liikmed, aga ka vaatlejaid, valitsustevahelisi ja valitsusväliseid organisatsioone.