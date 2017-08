Minister Tamm: Tänavusest rukkisaagist saab vabariigi aastapäevaks küpsetada üle miljoni leiva

Maaeluminister Tarmo Tamm kiitis eile, rukkimaarjapäeval Simunas pidulikul rukkilõikusel 134 põllumeest erinevatest maakondadest, kes Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks külvasid rukkipõllud, millelt kogutud viljast küpsetatavad pagarid riigi sünnipäevaks miljon juubelileiba.

„Mul on uhke tunne ja suur rõõm, et põllumehed erinevatest Eestimaa maakondadest on külvanud oma põllule rukist ja sellest saadavast rukkisaagist küpsetavad meie pagarid Eesti 100. aastapäeva auks maitsvad juubelileivad,“ rõõmustas maaeluminister.

Minister lisas, et kuigi tänavune hiline kevad on vilja valmimist lükanud pea kuu võrra edasi, on suvi olnud rukkile soodne ja oodata on parimate aegade väärilist saaki, mis võimaldab riigi juubeliks küpsetada rohkem lubatud miljonist leivapätsist.

Eestis tunti rukist juba 4000 aastat tagasi, kuid omaette kultuurina hakati seda kasvatama alles 11. sajandil. Rukkil on kümneid liike ja palju sorte, ta on pinnase suhtes vähenõudlik ja külmakindel ning sobib hästi põhjamaises kliimas kasvatamiseks.

„Eesti rahvas on kasvatanud rukist ja söönud rukkileiba aastasadade vältel, samuti on rukkileivaga seotud meie kombed ja traditsioonid. Leiva ja leivavilja vastu on alati austust tuntud ja neid pühaks peetud. Rukkileib on meie rahvustoit, mida on võrreldud kulla, päikese ja elu endaga,“ ütles Tamm.

„Mul on hea meel, et musta leiba hinnatakse Eestis tänini ning väga paljude eestlaste jaoks on rukkileib üks Eesti sümbol,“ märkis minister.

Rukkimaarjapäeval lõigati pidulikult rukkikuningas Hans Kruusamägi põllult Lääne-Virumaal Simunas esimene sümboolne rukkivihk Eesti Vabariigi juubeli auks mullu augustis külvatud põllult. Ettevõtmise korraldas Eesti Rukki Selts ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Üle Eesti külvati kokku 2526 hektarile koguni 134 riigi juubelile pühendatud rukkipõldu.

Aktsiooniga teevad põllumehed koos möldrite ja pagaritega Eestile kingituse –3. juunil 2016 sõlmisid Eesti Rukki Selts, Eesti Põllumeeste Keskliit, Tartu Mill möldrite esindajana ja Leibur leivatootjate esindajana vastavasisulise koostööleppe.

Eelmise aasta 24. augustil korraldati rukkikuninga Hans Kruusamäe maadel Väike-Maarja vallas suur külvipäev, millega sai ülemaaline rukkiaktsioon alguse. Kõik aktsiooniga liitunud rukkikasvatajad üle Eesti said oma juubelipõldude tähistamiseks vastava viida, et ka tarbijad näeksid, kust tuleb Juubelileiva valmistamiseks kasutatav rukis.

Juubeliviljast valminud esimene leib lõigatakse pidulikult lahti 17. novembril Eesti Rahva Muuseumis toimuval põllumajanduskoja lõikuspeol.

