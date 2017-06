Mis haigused kahjustavad meie teravilju?

Praeguseks on teraviljakülvi hooaeg lõppenud ja tuleb keskenduda parimate kasvu­tingimuste tagamisele.

Toiteelemendid omastatakse juurte ja võrsete kaudu ning võrsumisest kuni pea loomiseni on toitumine kõige olulisem. Aga ka juured ja võrsed peavad olema terved.

Tihedas taimikus säilib niiskus kauem ja temperatuuri kõikumine on väiksem. Samas soodustavad need tingimused ka haiguste arengut. Saagitaset on võimalik tunduvalt suurendada, pöörates suuremat tähelepanu sordile, väetamisele, kasvu reguleerimisele ja haigusetõrjele.

Seda, millal taimestiku kaitseks fungitsiidi kasutada, aitab hinnata monitooringuga kogutud info.

Teraviljakasvatuses on peamised saagikadu põhjustavad seenhaigused kõrreliste jahukaste, helelaiksus nisul, võrklaiksus odral ning fusarioos nisu ja odra pähikutel.