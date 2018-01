Mis saab põllumajandustoetustest?

Praegused põllumajanduse toetamise põhimõtted Euroopa Liidus kehtivad veel kaks aastat. Pärast 2020. aastat ootavad aga ees muutused.

Kuna Suurbritannia lahkub 2020. aastaks ehk siis uueks Euroopa Liidu eelarveperioodiks ELi koosseisust, prognoositakse liidu eelarve vähenemist 8–13 protsenti.

Põllumajandust on siiani toetatud ELi eelarvest väga suures ulatuses. Juba praegu kehtiva eelarve (2014–2020) arutelul oli märgata soovi selle majandusharu toetamist vähendada ja see soov on vaid kasvanud.

Ülemaailmne kliima soojenemine, kõrgetasemelised kliimakokkulepped ja vee, sealhulgas Läänemere kaitsmine eeldavad, et kogu majandus peab olema märksa keskkonda säästvam.