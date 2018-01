Mitte ainult glüfosaadist

Nii palju, kui sellest komitoloogiaprotseduurist (oh mis armas eurokeelne sõna!) väljapoole on teada, siis alternatiivi hääletamisele ei pandud.

Glüfosaadi kasutuse pikendamise poolt hääletasid Bulgaaria, Saksamaa, Tšehhi, Taani, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Läti, Leedu, Ungari, Madalmaad, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi, Suurbritannia. Vastu olid Belgia, Kreeka, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Luksemburg, Malta, Austria; erapooletuks jäi ainsana Portugal.

Eesti glüfosaadi kasutamise jätkamist toetav seisukoht ei tulnud üllatusena. Maaeluministeerium on selles küsimuses järjepidevalt vastanud, et toetutakse teaduslikele seisukohtadele. Seda tuleb antud juhul mõista nii, et toetutakse neile seisukohtadele, mida esitavad ELi institutsioonid, mis peavad otsustajatele teaduslikku nõu andma: Euroopa toiduohutus­amet ja Euroopa kemikaaliamet.

ÜRO juures tegutsev Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur ei paista meie ametiisikutele vist piisavat teaduslikku pädevust evivat.