“Arvasin ise, et mingid jäägid kindlasti viljas on, kuna olime ju umbrohutõrjet teinud, aga selgus, et mul on sama hea kui mahevili,” märgib viljakasvataja. Ta soovib ajaleheveergudel oma nime avalikustamata jätta, sest tavapõllunduse suhtes on inimesed sageli kriitilised.