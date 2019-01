Mootorsõidukitega talvistel põldudel rallitajate tekitatud kahju ulatub tuhandetesse eurodesse

Põllumajandusuuringute keskuse põllul Raplamaal märgati tänavust esimest, sirgelt üle katsepõllu kulgevat lumesaanijälge sel esmaspäeval.

„Vahest nad ei teadnud, et seal all on vili,” arvab Kuusiku katsekeskuse agronoom Maila Eranurm lootuses, et parem teavitustöö võiks olukorda parandada. „Samas häiriks võõral põllul rallitamine ka siis, kui vilja all ei oleks. Ei tahaks, et selline komme kellelegi sisse harjub.”

Varasemate aastate kogemuste põhjal räägib agronoom, et masinate ülesõidud kahjustavad vilja igal juhul. Kui ümberringi sulab lumi ära, siis jälgede kohale tekib tihedam jääkoorik, mis jääb kauemaks püsima ning selle alla jääv vili saab kannatada.

„Ma ei keelaks sõita, kui oleks randaalitud põld, aga kõige hullem on see, kui sõidavad üle rapsi, mis on sügisel suureks kasvanud ning murravad selle ära,” lisab Valgamaa põllumees Anti Kulasalu. „Üle lume sõites läheb lumi kõvaks ning raps külmub läbi ning hävib. Taliodrad ja -rapsid ei kannata külma.”

Püüab, aga kätte ei saa

Kulasalu kasvatab vilja Otepää lähedastel kuppelmaastikel, mille kaared mõjuvad talistele motosportlastele vägagi kutsuvalt. Paljusid kohalikke saanimehi tunneb ta isiklikult ning annab neile sügiseti teada, millistele põldudele minna ei tohi. Ent alati leidub ka kaugemalt tulnuid.

Eelmise aasta veebruaris nägi Anti Kulasalu vaeva, et üle tema põllu sõitnud saanimeeste jälgi ajada ning teavitas kahtlusalustest ka politseid. Väärteomenetluse jooksul läbiviidud ülekuulamised ning kogutud fotomaterjal ei viinud aga lõbusõitjate väljaselgitamiseni ning menetlus lõpetati.