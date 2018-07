MÜSTILINE LUGU | Kuhu ikkagi kadus tuhat Ökoküla lammast?

Hando Sutter märkis, et kahtlustest ajendatuna tegi ettevõtte juht Meelis Laido 17. aprillil 2016 endisele farmi juhatajale Maila Valgule ülesandeks töö uuele farmi juhile üle anda. Sellest Valk keeldus ja esitas lahkumisavalduse. Koos Valguga lahkus töölt veel kolm inimest.

Politsei­uurimise seisust ei ole Ökoküla avalikkust seni teavitanud. See ei ole ka lõppenud, kinnitab prokuratuur. Küll aga on hiljem teatavaks saanud, et töötajate ja Sutteri töövaidlus jõudis kohtusse. Töötajate etteheited firmale olid: kehvad töötingimused ja ebaväärikas kohtlemine. Detsembris 2017 kirjutas Saarte Hääl, et üks töötaja võitis vaidluse ja firma pidi maksma talle hüvitist kahe kuu töötasu ulatuses. Kohtus võitis teinegi töötaja, kõige kauem kestis vaidlus Ökoküla ja Valgu vahel. Et riigikohus aprilli lõpul tema kaebust menetlusse ei võtnud, peab Valk Ökokülale hüvitama kohtukulud.

Maila Valk märkis kohtule, et tööandja kohtles töötajat solvavalt ja ebaväärikalt, süüdistades teda ja kaastöötajaid 17.04.2016 töökoosolekul firma omaniku kodus alusetult loomade tervise ja heaolu tagamata jätmises. “Samuti loomade hukkumises ja kadumises, esitades töötajale suuliselt kahtlustuse loomade varguses, ähvardades töötajat anda politseisse ja kohtusse ning lasta talt kahjud välja mõista,” selgitas Valk.

Maila Valgu kinnitusel tekitas tööandja olukorra, kus tal puudus võimalus täita töölepinguga ja ametijuhendiga pandud töökohustusi loomade tervise ja heaolu tagamisel. Ökoküla raius vastu, et oli loonud töötajale tingimused töö tegemiseks. “Aga töötaja ise käitus mingil – tööandjale tänaseni teadmata põhjusel ebalojaalselt. Ta seadis sellega ohtu pigem tööandja maine kui oma hea nime.”

Kohtunik Reena Undrest jõudis aga järeldusele, et “töötaja ei ole põhistanud ega tõendanud, et tööandja on väidetavad rikkumised toime pannud ja et töötajal oli alus tööleping erakorraliselt üles öelda.” Seega leidis kohus, et temapoolne töölepingu ülesütlemine on tühine.

Ehkki tegemist on töövaidlusega, käsitleb kohtunik nüüdseks avalikus kohtuotsuses poolelioleva politseiuurimise detaile. Selgub, et Ökoküla esitas kuriteokaebuse seoses aktsiaseltsile kuulunud 188 lamba vargusega Vilsandi saare ja Lõmala küla karjamaadelt maist oktoobrini 2015. Mais 2017 esitas Ökoküla politseile täiendava kuriteokaebuse seoses sadade loomade kadumisega aastatel 2014–2016.

Täpsemalt: 2014. aastal kandis Ökoküla maha 715 looma ja 2015. a majandusaasta lõpus tehtud inventuuriga tuvastati 356 looma puudujääk seoses kadumisega karjamaal. 19. aprillil 2016. a kontrollis loomade pidamist AS-is Saaremaa Ökoküla veterinaar- ja toiduamet (VTA) ning tõi kontrollaktis välja, et 2015. aastal oli kadunud 740 ja hukkunud 123 looma.

